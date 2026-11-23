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Пожар на складе в Находке ликвидировали

Пожар на складе в городе Находка Приморского края полностью ликвидировали, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

«В 12.02 (5.02 мск — прим. ред.) пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что огонь перекинулся на здание магазина, из-за чего кровля обрушилась частично. Общая площадь пожара составила 2300 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, пока не сообщается.

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