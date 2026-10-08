Жителям Подмосковья объяснили, что делать после перевода денег мошенникам

Главное управление региональной безопасности Московской области разъяснило порядок действий при переводе денег мошенникам. Важно оперативно связаться с банком и обратиться в полицию, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Если деньги уже переведены мошенникам, важно не поддаваться панике и действовать оперативно: от этого может зависеть возможность вернуть средства. Жертвой обмана может стать даже внимательный человек.

Первым делом необходимо позвонить в банк по номеру, указанному на банковской карте, сообщить о мошенничестве и попросить заблокировать карту и спорные операции.

Затем следует обратиться в полицию по телефону 102 или 112 либо лично в отделение. При личном обращении желательно иметь при себе паспорт, банковскую выписку, чеки о переводах, SMS-сообщения и другие подтверждающие материалы.

Полицейским необходимо подробно рассказать, когда и как злоумышленники вышли на связь, что сообщили, куда и какую сумму потерпевший перевел. Переписку, номера телефонов, скриншоты, чеки и сообщения нужно сохранить — эти сведения могут помочь расследованию.

После обращения за помощью важно сохранять бдительность. Мошенники могут повторно связаться с потерпевшим, представиться «специалистами по возврату денег» и предложить вернуть похищенное за определенный процент. Такая «помощь» может оказаться очередной схемой обмана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.