Москвичка обвинила врача частной клиники в домогательствах во время УЗИ. Она обратилась в полицию, сообщает SHOT .

32-летняя Мария рассказала, что после чекапа пришла на УЗИ вен нижних конечностей. Во время процедуры врач водил датчиком по внутренней стороне бедра. Затем, по словам девушки, он положил руку ей на ягодицу и сжал. Мария сразу попросила его так больше не делать. Врач объяснил, что проверял проходимость вен.

Пациентку насторожило и дальнейшее поведение врача. Он попросил москвичку раздеться ниже пояса и снять пиджак, чтобы не испачкать. В процессе врач поинтересовался возрастом девушки, хотя эта информация уже была указана в направлении. Он также предположил, что она принимает противозачаточные средства.

После приема Мария обсудила случившееся с друзьями и пришла к выводу, что прикосновения к ягодицам не были частью процедуры. На следующий день она написала заявление в полицию.

Через две недели на встрече с начальством ей сообщили, что не уволят опытного врача с 43-летним стажем из-за одной жалобы. При этом там дали уже другое объяснение: врач якобы поддерживал пациентку за ягодицу, так как она неуверенно стояла на кушетке.

Сейчас Мария ждет ответа от полиции и требует отстранить врача от работы.

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