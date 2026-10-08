Сидни Суини и Мэрилин Монро оказались дальними родственницами

Специалисты по генеалогии из компании MyHeritage выяснили, что звезда «Эйфории» и актриса мелодрамы «В джазе только девушки» на самом деле родственницы. Актрис связывает отец Суини, Стивен Суини, и биологический отец Монро, Чарльз Стэнли Гиффорд.

Их родословные уходят корнями к общему предку, Эзре Перри, жившему в 1600-х годах в Сэндвиче (штат Массачусетс).

Многие сравнивают звезду фильма «Горничная» с секс-символом 1950-х. Это отчасти связано со старой голливудской эстетикой, которой придерживается Сидни Суини, а также с их светлыми волосами. Однако теперь у них есть подтвержденное родство.

Запретят ли в России «теневые» премьеры в кинотеатрах и к чему это может привести, читайте в материале РИАМО.

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