Неизвестное вещество взорвалось в мусорном баке при пожаре в Пушкине

В подмосковном Пушкине при тушении пожара в баке с отходами взорвалось неизвестное вещество, сообщает SHOT .

Мусорная свалка загорелась в четверг вечером.

Возгорание могло привести к повреждению силового кабеля. При этом выяснилось, что в контейнере с мусором лежали неустановленные блоки, которые при тушении пожара сотрудниками МЧС вступили в химическую реакцию и начали взрываться.

Пожар, столб дыма и искры были заметны за несколько километров от места происшествия. По словам экспертов, это мог быть магний, однако точный состав будет установлен после экспертизы.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

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