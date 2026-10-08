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Мощный пожар вспыхнул в подмосковном Пушкине

Происшествия
© «Осторожно, Москва»

Фото - © © «Осторожно, Москва»

Мощный пожар вспыхнул на свалке в городском округе Пушкинский. Очевидцы утверждают, что слышали громкие хлопки от попадания воды на электрооборудование, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В четверг вечером в городе загорелась мусорная свалка. На опубликованных кадрах видно, как в небо поднимаются языки пламени и клубы дыма. Мощный пожар видно из разных райнов Пушкина.

Огонь мог повредить силовой кабель. Во время тушения очевидцы услышали несколько громких хлопков. По предварительным данным, они могли быть связаны с попаданием воды на горящее электрооборудование.

Специалисты устанавливают причины происшествия и уточняют информацию о пострадавших.

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