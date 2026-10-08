Ученые заявили, что лишний вес повышает выживаемость при деменции

Пациенты с избыточной массой тела или ожирением на момент постановки диагноза «деменция» живут заметно дольше тех, у кого вес в норме. Лишние килограммы снижают риск смертности на 16–27%. При этом авторы исследования подчеркивают: это не повод специально набирать вес, сообщает Naked Science со ссылкой на Journal of Alzheimer’s Disease.

Исследование провели специалисты Колумбийского и Нью-Йоркского университетов. Они проанализировали данные 4 523 американцев старше 51 года, за здоровьем которых наблюдали в период с 1998 по 2022 год.

Установлено, что избыточный вес (индекс массы тела от 25 до 29,9) снижал риск смерти после диагноза на 16%. При первой степени ожирения (ИМТ 30–34,9) — на 27%, при умеренном и тяжелом ожирении (ИМТ 35 и выше) — на 22%.

Закономерность сохранилась с учетом возраста, курения, пола и хронических болезней. Эффект объясняется тем, что жир и мышцы создают энергетический резерв. При прогрессировании деменции у больных снижается аппетит и утрачивается способность есть самостоятельно, что ведет к истощению. Запасы питательных веществ помогают дольше противостоять этому.

Однако ожирение в среднем возрасте по-прежнему остается фактором риска болезней сердца, диабета и самой деменции. Но масса тела в момент постановки диагноза становится важным маркером для оценки шансов на выживаемость.

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