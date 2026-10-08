Светлана Ходченкова показала фигуру и пластику на тренировке у пилона

Светлана Ходченкова продемонстрировала очередное занятие на пилоне, подтвердив отличную физическую форму. 43-летняя актриса выложила видео, где предстала в элегантном черном комбинезоне и обуви на высоком устойчивом каблуке, сообщает Super.ru .

Ходченкова уже несколько лет увлекается танцами на пилоне и периодически делится успехами с подписчиками.

В этот раз для тренировки артистка надела облегающий черный комбинезон, подчеркивающий ее фигуру. Видео Ходченкова подписала коротко: «Новенькое».

Танцы на пилоне помогают актрисе поддерживать форму. Она продолжает осваивать новые элементы и оттачивать технику.

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