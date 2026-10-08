Продлен прием заявок на Национальную премию «Патриот»

На Национальную премию «Патриот» продлили прием заявок. Ключевой целью премии является системное выявление, признание и поддержка наиболее эффективных практик и проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи в РФ, сообщает пресс-служба ФАДН России.

Премия присуждается людям и организациям, которые вносят вклад в укрепление гражданской идентичности и национального единства, сохранение исторической памяти, а также продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей. Национальная премия «Патриот» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В Год единства народов России Роспатриотцентр Росмолодежи предлагает принять участие в одной из 15 номинаций: от инициатив в сфере культуры до лучших корпоративных проектов.

Финал премии состоится в рамках Всероссийского патриотического форума, приуроченного ко Дню народного единства.

Подать заявку можно до 12 октября 2026 года на платформе ФГАИС «Молодежь и дети».

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