В Самаре ребенок-зацепер погиб под трамваем

В Самаре мальчик попытался зацепиться за трамвай между вагонами и погиб под колесами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, когда трамвай начал движение от остановки «10-й микрорайон», был совершен наезд на мальчика 2012 года рождения. Он находился между первым и вторым вагоном, пытаясь зацепиться за сцепное устройство.

Подросток скончался на месте до приезда медиков.

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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