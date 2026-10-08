В Самаре ребенок-зацепер погиб под трамваем
В Самаре мальчик попытался зацепиться за трамвай между вагонами и погиб под колесами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, когда трамвай начал движение от остановки «10-й микрорайон», был совершен наезд на мальчика 2012 года рождения. Он находился между первым и вторым вагоном, пытаясь зацепиться за сцепное устройство.
Подросток скончался на месте до приезда медиков.
На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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