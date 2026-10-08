Более 100 россиян вторые сутки не могут вылететь из Сухума в Москву

Около 150 пассажиров рейса U6-144 авиакомпании «Уральские авиалинии» уже вторые сутки не могут вылететь из Сухума в Москву, сообщает Mash .

По словам пассажиров, самолет сломался. При этом резервный борт так и не прислали.

Пока что специалисты пытаются починить лайнер прямо в аэропорту. В это время другие рейсы авиакомпании продолжают выполняться.

Застрявших пассажиров обеспечили питанием, также их заселили в гостиницу, однако вернуться домой они все еще не могут.

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