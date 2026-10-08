Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Московский аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Это связано с установлением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В связи с этим возможны изменения в графике рейсов.

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