«Водяная бомба» едва не убила прохожих в ЖК «Савеловский Сити» в Москве

В ЖК «Савеловский Сити» в Москве пакет с водой едва не упал на головы прохожим. Они успели увернуться, сообщила девушка с ником juli_maysky в Instagram*.

По ее словам, «водяная бомба» чуть не убила ее и еще одного парня.

«Только что возле башни „Савеловский Сити“ в Москве меня и еще одного парня чуть не убило сброшенной сверху водяной бомбой. Я не знаю, как это еще назвать. Удар был сильный, мы отпрыгнули», — отметила девушка.

Автор публикации также заявила, что не знает как искать человека, который сделал это. При этом она выразила надежду, что информация об инциденте дойдет до родителей детей, которые живут в этом ЖК, чтобы они поговорили с ними.

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