Мужчины типа «сыночка-корзиночка» могут стать заботливыми и ответственными партнерами, если хотя бы частично отделились от матери. Об этом рассказал психолог Евгений Кульгавчук, сообщает «Абзац» .

Специалиаст пояснил, что оценивать избранника только по типу привязанности к матери некорректно. Незавершенная сепарация — отделение от родителей — повышает риски для пары, но ситуацию можно скорректировать.

«Неочевидные плюсы „сыночек-корзиночек“ в том, что они очень заботливы, ответственны, умеют строить близкие отношения, ценят семейные традиции, не склонны к импульсивным уходам. Если сепарация завершилась хотя бы частично, то они становятся надежными партнерами. Если мужчина осознает, что ему трудно отделиться от матери и он готов работать над этим, то прогноз хороший. Но если он отрицает проблему, то это маркер созависимых отношений», — отметил Кульгавчук.

По словам психолога, при незавершенной сепарации мужчина может искать поддержку у матери вместо решения проблем с партнершей, с трудом принимать совместные решения без помощи извне. Зрелый мужчина любит родителей, но принимает решения с супругой, умеет отказывать при постороннем вмешательстве и не делает мать арбитром в конфликтах.

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