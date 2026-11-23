Дмитрий Колдун предпочел встретить Новый год без Синякова и Волочковой
Певец Дмитрий Колдун выбрал одиночество вместо встречи Нового года с Игорем Синяковым или Анастасией Волочковой, сообщает «Абзац».
Артист рассказал о праздничных предпочтениях в беседе с корреспондентом издания. Он выбрал «Голубой огонек» и песни Людмилы Гурченко.
Колдуну предложили решить, кто лучше подойдет на роль Деда Мороза — Стас Михайлов или SHAMAN. Певец выдвинул собственную кандидатуру.
«Лучший Дед Мороз — это я», — заявил Колдун.
Выбрать Снегурочку между Инстасамкой и Margo артист затруднился: обеих он назвал прекрасными. А на предложение встретить праздник с Игорем Синяковым или Анастасией Волочковой ответил, что предпочел бы уединение.
«Я лучше один буду встречать», — сказал певец.
В завершение беседы Колдун пожелал читателям хорошего Нового года, здоровья и сил.
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