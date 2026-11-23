сегодня в 11:30

Компания «Новые технологии и материалы» («НТМ») из Сергиево-Посадского городского округа приступила к модернизации шлифовального участка цеха № 1. Предприятие дооснащают семью станками для увеличения выпуска продукции, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

На шлифовальном участке цеха № 1 компании «НТМ» устанавливают семь единиц оборудования: плоскошлифовальные, универсальный заточной и круглошлифовальные станки. Они предназначены для серийного производства и высокоточной обработки плоскостей, профилей, пазов, диаметров и уступов, цилиндрических и плоских поверхностей.

Генеральный директор АО «НТМ» Александр Карпенко отметил, что запуск нового участка — часть стратегической программы расширения производственных компетенций и повышения технологического потенциала предприятия. Оборудование позволит увеличить объем шлифовальных операций, расширить перечень обрабатываемых деталей и нарастить выпуск продукции.

Новый плоскошлифовальный станок обрабатывает мелкие детали с плоскостями от 10 × 10 мм, а при шлифовании мелкополюсных магнитных плит — и меньших размеров. Он также рассчитан на крупные заготовки размером до 600 × 200 мм.

Круглошлифовальный станок обеспечивает наружное и внутреннее шлифование деталей диаметром от 3 мм и заготовок диаметром до 100 мм и длиной до 250 мм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.