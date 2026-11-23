Врачи Каширской больницы с начала 2026 года выполнили более 30 вмешательств с применением артро-медуллярного шунтирования. Метод лечения остеоартрита коленных и голеностопных суставов направлен на уменьшение боли и улучшение подвижности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Остеоартрит — хроническое заболевание, при котором постепенно разрушается суставной хрящ и изменяются окружающие ткани. Пациенты испытывают боль при ходьбе и нагрузках, скованность после отдыха и ограничение движений. По мере прогрессирования заболевания боль может возникать и в покое.

В Каширской больнице освоили артро-медуллярное шунтирование — установку титанового имплантата, соединяющего костномозговую полость с суставом. Предполагается, что поступающие из костного мозга биологические компоненты могут улучшать состояние суставных тканей. Метод направлен на сохранение собственного сустава и потенциальное снижение потребности в эндопротезировании.

«Главная задача такого вмешательства — сохранить функцию собственного сустава и уменьшить болевые ощущения, которые существенно ограничивают повседневную активность человека. Операция выполняется через небольшие разрезы, под рентгенологическим контролем», — рассказал заведующий травматологическим отделением Каширской больницы Константин Смирнов.

Метод рассматривают как один из вариантов лечения остеоартрита коленного и голеностопного суставов II–III степени, длительного болевого синдрома и посттравматических изменений суставного хряща. Решение принимают после обследования с учетом степени поражения сустава, выраженности боли и общего состояния пациента.

Уже в первые сутки после операции пациентам назначают лечебную физкультуру, постепенно увеличивая нагрузку. При благоприятном восстановлении вернуться к привычной активности можно в течение нескольких недель.

При хронической боли, скованности и ограничении движений врачи рекомендуют обращаться к травматологу-ортопеду. Длительное самолечение может привести к необратимым изменениям, требующим замены сустава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.