Жители и гости Московской области с начала 2026 года совершили более 458,5 млн поездок в автобусах Мострансавто. Самым востребованным стал маршрут № 367 из Константинова до метро «Домодедовская» в Москве, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала 2026 года пассажиры совершили более 458,5 млн поездок в автобусах Мострансавто. Предприятие связывает города, поселки и отдаленные территории Подмосковья с железнодорожными станциями, метро, социальными объектами и другими востребованными направлениями.

Наибольшее число поездок пришлось на социальные карты — 213,6 млн. Банковскими картами оплатили 157,5 млн поездок, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» — 87,2 млн.

Лидером по пассажиропотоку стал маршрут № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)»: на всех вариантах его движения совершено более 9,9 млн поездок. Второе место занял маршрут № 2 «ст. Подлипки — ул. Силикатная» — свыше 5,5 млн поездок. В тройку также вошел маршрут № 471 «Видное (ст. Расторгуево) — Москва (м. Домодедовская)» с показателем более 4,3 млн поездок.

Мострансавто обслуживает свыше 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линии выходят более 5 000 автобусов.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.