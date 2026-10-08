Студентка из Дубны победила в номинации конкурса «Лучший урок письма»

Алиса Бусыгина из Подмосковного политехнического колледжа в Дубне заняла первое место в номинации Всероссийского детского конкурса «Лучший урок письма — 2026», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Почта России подвела итоги Всероссийского детского конкурса «Лучший урок письма — 2026». Студентка «Подмосковного политехнического колледжа» в Дубне Алиса Бусыгина победила в номинации «Напишите письмо другу о том, почему человеческие связи так важны в цифровом мире».

Конкурс проводят по всей стране ежегодно с января по сентябрь уже 24 года. За это время в нем приняли участие более 2,6 млн юных россиян. В Год единства народов России самыми популярными стали патриотические номинации «Есть такая профессия — Родину защищать…», «Рецепты счастливой семьи» и «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!».

Творческий почтовый проект помогает сохранять и развивать культуру эпистолярного жанра. Он привлекает внимание юных россиян к ценностям семьи и родного языка, общей истории и вековой дружбе народов России.

Список победителей доступен по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.