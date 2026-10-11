Politico: Еврокомиссия готовит ужесточение визовых правил для россиян

В январе следующего года Еврокомиссия намерена представить новые предложения по ужесточению визовых правил для граждан РФ. Инициатива обусловлена растущими опасениями европейских стран относительно гибридных угроз, сообщает издание Politico .

За ужесточение визового режима для россиян выступают Швеция, Польша и Эстония. Эстония предложила ограничить въезд в Евросоюз для бывших военнослужащих РФ. По оценке главы эстонского МИД Маргуса Цахкны, это около 650 тыс. человек. Он предложил вводить ограничения в индивидуальном порядке.

В прошлом году россияне получили около 478 тыс. шенгенских виз, большинство из которых были многократными. Шведский министр юстиции Гуннар Стреммер отметил, что в текущей системе есть слабые места, которыми могут воспользоваться недоброжелатели ЕС.

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер также призвал страны ЕС сократить число выдаваемых россиянам виз.

Ранее стало известно, что депутаты Европарламента хотят вывести свыше 200 млрд евро замороженных российских активов из Euroclear под управление Еврокомиссии для поддержки Украины.

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