Депутаты Европарламента хотят вывести свыше 200 миллиардов евро замороженных российских активов из Euroclear под управление Еврокомиссии для поддержки Украины, сообщает Общественное Телевидение России .

Инициатива предполагает распределение юридических и финансовых рисков между всеми странами Евросоюза. Проект предусматривает возмещение государствам, депозитариям и другим организациям потерь, в том числе от ответных мер России. Об этом РИА «Новости» сообщило со ссылкой на Les Échos.

Бельгия, где находится депозитарий Euroclear, сохраняет сдержанную позицию. В начале сентября глава МИД страны Максим Прево потребовал полностью разделить возможные риски между участниками.

Политолог Сергей Станкевич заявил ОТР, что инициатива не имеет юридических оснований и требует согласия всех стран Евросоюза. По его оценке, Бельгии придется отвечать за передачу средств из Euroclear независимо от дальнейшего распределения рисков. Он также спрогнозировал отток капитала и трудности с заимствованиями для ЕС в случае конфискации.

«Это абсолютно откровенная уголовная попытка разделить ответственность, организовать круговую поруку», — сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Москва будет добиваться юридического преследования тех, кто примет и исполнит решения об изъятии активов.

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