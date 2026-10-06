Депутаты Европарламента предложили передать российские активы Еврокомиссии
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Депутаты Европарламента хотят вывести свыше 200 миллиардов евро замороженных российских активов из Euroclear под управление Еврокомиссии для поддержки Украины, сообщает Общественное Телевидение России.
Инициатива предполагает распределение юридических и финансовых рисков между всеми странами Евросоюза. Проект предусматривает возмещение государствам, депозитариям и другим организациям потерь, в том числе от ответных мер России. Об этом РИА «Новости» сообщило со ссылкой на Les Échos.
Бельгия, где находится депозитарий Euroclear, сохраняет сдержанную позицию. В начале сентября глава МИД страны Максим Прево потребовал полностью разделить возможные риски между участниками.
Политолог Сергей Станкевич заявил ОТР, что инициатива не имеет юридических оснований и требует согласия всех стран Евросоюза. По его оценке, Бельгии придется отвечать за передачу средств из Euroclear независимо от дальнейшего распределения рисков. Он также спрогнозировал отток капитала и трудности с заимствованиями для ЕС в случае конфискации.
«Это абсолютно откровенная уголовная попытка разделить ответственность, организовать круговую поруку», — сказал глава МИД России Сергей Лавров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Москва будет добиваться юридического преследования тех, кто примет и исполнит решения об изъятии активов.
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