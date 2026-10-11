Российские военные взяли под контроль Резниково и Купино в Харьковской области
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Группировка войск ВС РФ «Север» взяла под свой контроль населенные пункты Резниково и Купино в Харьковской области, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Также российские военные продолжают вести бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Нефедовки и Черного в Харьковской области.
Потери украинской армии в кольце окружения в Харьковской области за сутки составили более 65 бойцов.
Также подразделения «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля.
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