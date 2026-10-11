сегодня в 12:45

Российские военные взяли под контроль Резниково и Купино в Харьковской области

Группировка войск ВС РФ «Север» взяла под свой контроль населенные пункты Резниково и Купино в Харьковской области, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Также российские военные продолжают вести бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Нефедовки и Черного в Харьковской области.

Потери украинской армии в кольце окружения в Харьковской области за сутки составили более 65 бойцов.

Также подразделения «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.