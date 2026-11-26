Гала-концерт XV открытого городского конкурса «Осеннее созвучие» состоится в воскресенье, 29 ноября, в концертном зале ДК «Вперед» в Долгопрудном. На сцену выйдут лучшие юные исполнители на народных инструментах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гала-концерт XV открытого городского конкурса «Осеннее созвучие» пройдет 29 ноября в ДК «Вперед» в Долгопрудном. Юные музыканты представят лучшие номера конкурсной программы.

Молодых исполнителей поддержат Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной и детско-юношеский коллектив оркестра русских народных инструментов «Московия».

Зрители услышат сольные и ансамблевые выступления, обработки народных мелодий и сочинения современных авторов. В программе прозвучат балалайка, домра, баян и гусли. После концерта лауреатам торжественно вручат дипломы и памятные подарки.

Вход — по пригласительным билетам, которые можно бесплатно получить в кассе ДК «Вперед». Возрастная категория — 0+.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.