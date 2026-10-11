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Суд в России запретил публикации петушиных боев в интернете

Российский суд запретил публикации видеороликов и фотографий с петушиными боями в социальной сети «ВКонтакте», сообщает газета «Известия» .

Согласно данным из судебных документов, владельцы птиц намеренно натравливали петухов, в результате чего они калечили друг друга до крови. Поскольку доступ к странице был свободный, жестокие кадры могли увидеть все желающие.

Уточняется, что в России запрещено распространять информацию о жестоком обращении с животными. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее житель Саратовской области на глазах у детей и прохожих выбросил котят из окна высотки.

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