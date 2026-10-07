На глазах у детей и прохожих: житель Энгельса выбросил котят из окна высотки

Жители Энгельса стали свидетелями жестокого обращения с животными: около дома № 1 по 1-му Студенческому проезду из окна восьмого этажа выбросили трех новорожденных котят, сообщает «Про Энгельс» .

Все произошло днем на глазах у детей и прохожих.

Соседи считают, что к трагедии может иметь отношение местный житель, у которого недавно кошка родила котят. Он приехал к родителям, чтобы якобы «раздать» малышей. Что именно он имел в виду, стало ясно позднее.

Кроме того, по словам местных жителей, подобное происходит здесь уже не впервые. В 2025 году из этого же дома выбросили двухлетнего кота и кошку. Их спасти не удалось. Тогда МВД отказало в возбуждении уголовного дела из-за недостатка доказательств.

Как пишет «СарИнформ», в этот раз полиция начала проверку по факту смерти котят.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сказали в управлении МВД РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.