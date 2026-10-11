Неизвестные похитили петербуржца и заставили переписать на них Audi и BMW

В Санкт-Петербурге похитили 33-летнего мужчину, отобрали его iPhone 18 и вынудили подписать документы о продаже автомобилей Audi Q2 и BMW, сообщает 112 .

Петербуржец рассказал, что 5 октября его похитили неизвестные. Они привезли его в арендованную квартиру, где три дня удерживали, угрожали, а также забрали 1,5 млн рублей и телефон.

Кроме того, похитители заставили мужчину подписать документы о продаже двух его автомобилей — Audi Q2 и BMW. Затем они скрылись на китайском седане HONGQI H5. Ущерб составил около 12,3 млн рублей.

Похитителями оказались 28-летний житель Ростовской области и его 29-летний сообщник. Злоумышленников задержали. По предварительным данным, мужчины пытались вернуть деньги компании, где работал пострадавший. Они полагали, что похищенный получил эти средства незаконно. Правоохранительные органы проводят проверку.

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