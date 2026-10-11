Украшения на 4 млн руб украли у россиянки в ереванском отеле Movenpick

В элитном ереванском отеле Movenpick у россиянки украли украшения на 4 млн рублей. Драгоценности исчезли из шкатулки, когда девушка оставила багаж в камере хранения, сообщает Mash .

Екатерина с семьей летели из Волгограда в Дубай с короткой остановкой в Армении. По прибытии в Ереван их ждал неприятный сюрприз: забронированный номер за 25 тыс. рублей в сутки оказался не готов. Вещи пришлось оставить в камере хранения, а затем отправиться на прогулку. В ручной клади у Екатерины была шкатулка с украшениями, которые муж дарил ей на протяжении 7 лет.

Пропажу девушка заметила в Дубае, когда открыла пустую шкатулку. Россиянка обратилась в полицию и попросила у отеля записи с камер хранения. В гостинице ей сообщили, что кражу не зафиксировали, а записи удалили из-за истечения срока хранения и не передали правоохранителям.

Екатерину поразило, что записи исчезли всего за несколько дней, хотя семья пробыла в Ереване всего двое суток. Она уверена, что украшения пропали именно в отеле.

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