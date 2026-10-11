Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим находится в ступоре после призыва президента США Дональда Трампа сменить Владимира Зеленского.

Ранее глава Белого дома заявил, что Владимир Зеленский создает проблемы для всего мира, хотя давно мог бы завершить конфликт с Россией. По его мнению, Украине пришло время сменить лидера. Трампа поддержал бизнесмен Илон Маск.

«Трамп наконец резанул правду: кровавый клоун хочет только войны и должен быстрее исчезнуть», — прокомментировал Медведев в мессенджере МАКС.

При этом он считает, что никаких последствий не будет. Глава киевского режима продолжит «усиленно доить европейских дегенератов, высасывая огромные деньги и новое оружие». По словам российского политика, «Победу России приближают не заявления Трампа, а военнослужащие и современное вооружение».

Однако благодаря мнению «миротворца» киевский режим находится в ступоре. При выходе из него «обезумевшие крысы будут атаковать друг друга».

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