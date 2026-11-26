В городском округе Котельники продолжается строительство и реконструкция проезда 4638, который соединит 2-й Покровский проезд и Дзержинское шоссе. Глава округа Михаил Соболев вместе с депутатом Государственной Думы Романом Терюшковым и главным врачом Котельниковской поликлиники Дмитрием Полыниным посетили стройку и лично проверили ход работ, сообщила пресс-служба администрации городского округа Котельники.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 51%. На участке задействовано 47 специалистов и 14 единиц техники.

На отрезке от дома № 15 по улице Кузьминская до поликлиники уложены два слоя покрытия. Также асфальт уложен на втором участке работ — от дома № 5 по улице Кузьминская до автостоянки.

До конца недели подрядная организация уберет в короба электропровода, которые идут вдоль дороги. После этого начнется активное асфальтирование, но график будет зависеть от погодных условий.

До конца декабря планируется открыть участок проезда вдоль поликлиники. После этого будет рассмотрена возможность запуска общественного транспорта по временной схеме.

Также в рамках проекта планируется обустроить тротуары, установить 4 автобусные остановки и организовать 63 парковочных места (31 из них для посетителей поликлиники) и ливневую канализацию.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.