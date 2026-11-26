Родители могут не замечать даже угрожающего жизни истощения ребенка, поскольку привыкают к постепенным изменениям в его внешности и поведении, сообщила РИАМО психолог в подходе АСТ (терапия принятия и ответственности), член ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки Александра Граждан.

В Вологде умерла пятилетняя девочка из многодетной семьи. По версии следствия, причиной стало истощение. Ее семилетний брат оказался в реанимации, остальных детей увезли в областную больницу. Семья с 2020 года состояла на профилактическом учете, но, как считают в Следственном комитете, помощь ей так и не оказали. Возбуждены два уголовных дела: о смерти ребенка и о бездействии чиновников.

Почему родитель перестает замечать перемены

«Истощение не наступает за один день, оно нарастает неделями и месяцами, и взрослый, который видит ребенка каждый день, к нему привыкает. Если мы видим человека каждый день, мы не сразу можем замечать какие-то серьезные изменения и глаз перестает замечать то, что для постороннего человека выглядит как катастрофа. При этом голодный ребенок часто не плачет и ничего не требует, он становится тихим, вялым, перестает просить, и родитель может принять это просто за какой-то спокойный характер», — объяснила психолог.

Способность взрослого замечать потребности ребенка может снижаться на фоне тяжелой депрессии, болезни, зависимости или длительной жизни в режиме выживания. Стыд и страх потерять детей также могут заставлять родителей скрывать проблему вместо того, чтобы обращаться за помощью.

Тревожные признаки неблагополучия: на что смотреть

Распознать неблагополучие в семье зачастую проще по поведению самих детей. Среди тревожных признаков — одежда не по погоде, привычка прятать еду в школе или детском саду, пропуски приемов у врачей и ситуации, когда старшие дети фактически воспитывают младших. Взрослые при этом могут избегать контактов и отказываться от предлагаемой помощи.

Пренебрежение и насилие: в чем разница

«Пренебрежение, в отличие от насилия, довольно сложно заметить, потому что это не какое-то событие, а, скорее, отсутствие еды, тепла, внимания, лечения. И внешнее благополучие действительно может что-то скрывать, но в случаях такой глубокой запущенности тревожные сигналы обычно видны давно. И проблема чаще в том, что сигналы замечают, но надеются, что как-нибудь обойдется», — отметила специалист.

Бедность не равна пренебрежению: где граница

При этом психолог призвала не приравнивать бедность к родительскому пренебрежению. Нехватка денег сама по себе не означает отсутствия заботы о ребенке, хотя и может повышать риск неблагополучия, поскольку истощает ресурсы самих родителей.

Как голод и безразличие родителей отражаются на детях

Ребенок в условиях голода и безразличия живет в режиме выживания, он быстро усваивает главный урок: «мои потребности никого не волнуют, и просить бесполезно». И такие дети очень часто тихие, удобные и взрослые не по годам.

В дальнейшем пережитое может обернуться низкой самооценкой, тревогой, депрессией, трудностями в близких отношениях, учебе и работе. Нередко страдает и отношение к еде: появляются привычка делать запасы, склонность к перееданию, сложности с распознаванием чувства голода и насыщения.

Можно ли восстановить способность заботиться

Восстановить способность родителей заботиться о детях в некоторых случаях возможно. Однако для этого взрослые должны признавать проблему и быть готовыми принимать помощь. Необходимы лечение, регулярное сопровождение семьи и реальная бытовая поддержка, а не разовые проверки.

Почему один надежный взрослый меняет все

При этом, подчеркнула психолог, детская психика пластична. Появление в жизни ребенка хотя бы одного надежного, заботливого взрослого и своевременная психологическая помощь могут значительно изменить ситуацию.

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