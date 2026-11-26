Петербург подготовил к зимней уборке более 2 тысяч единиц техники

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассказали о подготовке в Петербурге более 2 тысяч единиц уборочной техники, обучении дворников и повышении зарплат, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Павел Иткин (ЛДПР) считает, что без соли зимой не обойтись: главное — предотвратить травмы на льду. Ольга Герасина («Новые люди») сообщила о существенном сокращении использования реагентов в этом году. Марина Шишкина («Зеленые») призвала обеспечить исправную технику и полный штат дворников.

«Как город готов к уборке, очевидно, покажет зима», — сказал Павел Дашков (КПРФ).

Дашков отметил сложности с уборкой территорий без балансовой принадлежности. Председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов, напротив, считает город готовым к зиме и прогнозирует минимум аварий.

Павел Крупник («Единая Россия») выразил уверенность в выполнении социальных обязательств в новом трехлетнем бюджете. Герасина планирует заниматься экологическим контролем и поддержкой многодетных семей, Шишкина — законами об отходах и защитой городского наследия.

По словам Беликова, в ноябре–декабре разработают и рассмотрят более 30 из 55 законопроектов двухлетнего плана. Глава бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок сообщил о планах до конца года рассмотреть полный запрет продажи вейпов до 1 марта 2032 года.

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