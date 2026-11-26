Котельную в Рузском округе переведут с парового режима на водогрейный

Котельная на улице Студенческой в поселке Тучково Рузского муниципального округа сменит режим работы после капитального ремонта. Завершить работы планируют в конце 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На котельной на улице Студенческой в Тучкове продолжается капитальный ремонт. В здании уже заменили окна. Сейчас специалисты выполняют обмуровку котла и обвязку теплообменного и насосного оборудования системы горячего водоснабжения.

Ремонт позволит перевести котельную с парового режима на водогрейный. Модернизация обеспечит многоквартирные дома и социальные объекты стабильной подачей тепла и горячей воды. Завершение работ запланировано на конец 2027 года.

«Для нас важно, чтобы тепло в домах было стабильным, а платежи — обоснованными. Именно поэтому мы планомерно модернизируем котельные, и перевод одной из ключевых котельных с парового режима на водогрейный — важный шаг в этом направлении», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин пояснил, что водогрейный режим позволяет точнее регулировать температуру теплоносителя в зависимости от погоды. Это снижает перерасход топлива и повышает комфорт в квартирах. Кроме того, оборудование работает стабильнее, а риск аварий уменьшается.

«Работы идут по графику, и мы внимательно следим за каждым этапом», — отметил Андрей Сорокин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провели, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения в Рузском муниципальном округе. Обновление коснется 8 котельных, 2 центральных тепловых узла (ЦТП) и 8,5 км теплосетей.

В муниципалитете некоторым объектам теплоснабжения более 40 лет. Они не справляются с ростом нагрузки, а прошедшей зимой начались аварии. Воробьев отметил, что котельные модернизируют и внутри, и снаружи, теплосети будут менять. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям.

«Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь 2 из 4 котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки. Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт 8 котельных и 2 центральных тепловых пунктов», — перечислил губернатор.