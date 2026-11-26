Фольклорный ансамбль «Русская песня» из Котельников отметил 25-летие
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Котельники
Фольклорный ансамбль «Русская песня» отметил 25-летний юбилей. Коллектив был основан в 2001 году на базе Дома культуры «Силикат» в Культурном комплексе «Котельники». Его создателем и руководителем стал молодой специалист Сергей Морозов. Сегодня ансамбль считается одним из ведущих коллективов города, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Сергей Морозов организует фольклорные экспедиции по разным регионам России. Из поездок он привозит редкие народные песни, старинные костюмы и предметы быта. Такие экспедиции дают возможность прикоснуться к живым обрядам и услышать исконное звучание русской песни. Благодаря этому коллектив не только выступает на сцене, но и знакомит молодежь с подлинным культурным наследием страны.
Фольклорный ансамбль «Русская песня» назван ярким примером сохранения народной певческой культуры. Его деятельность рассматривается как целая эпоха в истории не только учреждения, но и развития культуры родного города Котельники.
«Желаю коллективу неиссякаемого вдохновения, новых творческих побед, громких аплодисментов и благодарных зрителей. Крепкого здоровья, счастья и благополучия! С юбилеем!» — поздравил коллектив глава городского округа Котельники Михаил Соболев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Котельники
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Котельники
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Котельники
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Котельники
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Котельники
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Котельники