Фольклорный ансамбль «Русская песня» отметил 25-летний юбилей. Коллектив был основан в 2001 году на базе Дома культуры «Силикат» в Культурном комплексе «Котельники». Его создателем и руководителем стал молодой специалист Сергей Морозов. Сегодня ансамбль считается одним из ведущих коллективов города, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сергей Морозов организует фольклорные экспедиции по разным регионам России. Из поездок он привозит редкие народные песни, старинные костюмы и предметы быта. Такие экспедиции дают возможность прикоснуться к живым обрядам и услышать исконное звучание русской песни. Благодаря этому коллектив не только выступает на сцене, но и знакомит молодежь с подлинным культурным наследием страны.

Фольклорный ансамбль «Русская песня» назван ярким примером сохранения народной певческой культуры. Его деятельность рассматривается как целая эпоха в истории не только учреждения, но и развития культуры родного города Котельники.

«Желаю коллективу неиссякаемого вдохновения, новых творческих побед, громких аплодисментов и благодарных зрителей. Крепкого здоровья, счастья и благополучия! С юбилеем!» — поздравил коллектив глава городского округа Котельники Михаил Соболев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.