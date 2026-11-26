На участке площадью 70 гектаров установили семь почвенных датчиков. Они будут измерять влажность торфа на глубине до 95 сантиметров с шагом 15 сантиметров. Это позволит контролировать состояние поверхностных и глубоких слоев, а также оценивать эффективность обводнения территории.

Показания датчиков вместе с метеорологическими данными будут поступать в диспетчерскую аварийно-восстановительной службы Московской области (МОС АВС). Система позволит сопоставлять изменения влажности с погодными условиями и выявлять участки, требующие дополнительного внимания специалистов.

«В случае с торфяниками автоматический мониторинг позволит специалистам видеть изменения влажности грунта и оценивать эффективность обводнения. В дальнейшем такие данные помогут совершенствовать подходы к предупреждению пожаров и определять, где требуется дополнительное вмешательство», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Оборудование уже смонтировано и подключено, специалисты настраивают программное обеспечение. Пилотный проект рассчитан на 10 месяцев: работу системы проверят в разные сезоны, включая зиму, весенний паводок и пожароопасный период. По итогам МОС АВС оценит эффективность технологии и возможность ее применения на других пожароопасных торфяных территориях региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.