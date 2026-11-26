Студенты Сергиево-Посадского колледжа и Дмитровского техникума стали серебряными призерами Всероссийского конкурса «Труд Крут» в Челябинске. Соревнования прошли в рамках Всероссийского слета Российских студенческих отрядов 18–22 ноября, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Матвей Дмитриев, третьекурсник Сергиево-Посадского колледжа по направлению «Машиностроение», завоевал серебро в компетенции «Оператор токарного станка». Его готовил в мастерских колледжа наставник Алексей Васильев. В 2026 году Матвей вступил в студенческий производственный отряд «Такт», получил опыт работы на Загорском трубном заводе и в особой экономической зоне «Алабуга».

На конкурсе студенту пришлось осваивать незнакомое оборудование.

«Всю ночь разбирался в его особенностях, изучал пособия, искал информацию. Но самое главное — рядом оказались люди, которые меня поддерживали и помогали не опустить руки», — рассказал Матвей Дмитриев.

Студент Дмитровского техникума Евгений Болотов получил серебро в компетенции «Матрос-спасатель» среди студенческих сервисных отрядов. Его подготовкой руководила наставник Маргарита Смирнова.

«Истории Матвея и Евгения показывают, насколько важно соединять обучение с практикой», — отметил председатель правления Московского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) Павел Ковалев.

Слет объединил более 3 тыс. участников со всей страны. В делегацию Подмосковья вошли 84 представителя колледжей и вузов. Помимо конкурсов профмастерства, они участвовали в образовательной программе, творческом фестивале и спартакиаде студенческих отрядов.

Участники из Московской области вошли в сборную Центрального федерального округа. Команда заняла третьи места в бесконтактном регби и общекомандном зачете спартакиады.

В сентябре 2026 года Центр опережающей профессиональной подготовки Московской области и региональное отделение РСО заключили соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на расширение возможностей практической подготовки и трудоустройства студентов колледжей Подмосковья.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.