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Илон Маск согласился с Трампом, что Украине пора найти нового лидера

Политика
Gage Skidmore

Фото - © Gage Skidmore/Freepik.com

Известный американский предприниматель Илон Маск согласился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, что Украине необходимо провести выборы главы государства.

Накануне глава Белого дома заявил, что Владимир Зеленский создает проблемы для всего мира, хотя давно мог бы завершить конфликт с Россией. По его мнению, Украине пришло время сменить лидера.

«Я согласен. Пришло время Украине найти нового лидера», — написал Маск в соцсети X.

Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla заявил, что украинский лидер зашел слишком далеко. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев назвал слова Илона Маска о Зеленском переломным моментом.

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