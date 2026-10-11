Илон Маск согласился с Трампом, что Украине пора найти нового лидера

Накануне глава Белого дома заявил, что Владимир Зеленский создает проблемы для всего мира, хотя давно мог бы завершить конфликт с Россией. По его мнению, Украине пришло время сменить лидера.

«Я согласен. Пришло время Украине найти нового лидера», — написал Маск в соцсети X.

Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla заявил, что украинский лидер зашел слишком далеко. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев назвал слова Илона Маска о Зеленском переломным моментом.

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