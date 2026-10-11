Дмитриев: слова Маска о Зеленском стали переломным моментом

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев назвал слова американского миллиардера Илона Маска о Владимире Зеленском переломным моментом, сообщает РИА Новости .

«Переломный момент», — написал он на своей странице в X.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский зашел слишком далеко.

Ранее президент США Дональд Трамп указал на то, что в России «взрывают нефтеперерабатывающие заводы», что только ухудшает ситуацию с мировыми ценами. Потому в разговоре с Зеленским Трамп попросил ослабить удары по НПЗ. Тот, по словам главы США, согласился, признав, что Украина создает «мировые проблемы».

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