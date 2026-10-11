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Система ПВО уничтожила два вражеских беспилотника, летевших на Москву

Дежурная система противовоздушной обороны (ПВО) засекла и уничтожила два украинских беспилотника, которые летели в направлении столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Прошедшей ночью силы ПВО обнаружили и уничтожили 479 вражеских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваторией Черного моря.

Кроме того, в ночь на 10 октября над территории Московского региона военнослужащие сбили более 400 дронов.

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