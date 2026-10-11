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Минобороны: 479 вражеских БПЛА сбили над регионами РФ и Черным морем ночью

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 479 вражеских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, украинские БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

Ранее дроны атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира. Возник пожар, 5 тыс. жителей остались без света. В результате атаки БПЛА приостановлена работа дата-центра «Яндекса».

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