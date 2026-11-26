В Подольске 78 спецмашин и более 400 рабочих круглосуточно убирают снег

78 единиц спецтехники в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада на улицах подмосковного Подольска. В связи с непогодой коммунальные и дорожные службы муниципалитета перевели на непрерывный график работы, сообщает администрация городского округа.

За состоянием более чем 570 километров местных дорог круглосуточно следят 402 сотрудника и 78 спецмашин подольского ДРСУ.

В светлое время суток рабочие посыпали автомобильные дороги пескосоляной смесью. Тротуары и остановки общественного транспорта обрабатывали реагентом на основе натрия.

С наступлением ночи, когда транспортный и пассажирский трафик уменьшился, тракторы очистили от снега привокзальную площадь возле станции Подольск. Помимо этого, ночные бригады приводили в порядок главные городские магистрали, внутриквартальные проезды в спальных районах и улицы частного сектора. Вывоз и расчистка снега в округе продолжаются без остановок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.

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