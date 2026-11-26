Эмоционально холодные отцы могут проявлять гораздо больше нежности и заботы по отношению к внукам, чем когда-то к собственным детям, сообщила РИАМО педагог-психолог Наталия Мульдиярова.

«Родительство — это про ответственность и страх. Когда ты родитель, ты боишься: не так воспитываю, не то говорю, что-то не то делаю, не оправдал ожиданий. И этот страх часто превращается в контроль, холод и дистанцию. А дедушка уже не боится. Он не несет ежедневную ношу „формирования личности“. Ему просто хорошо с этим маленьким человеком. Он может позволить себе роскошь не воспитывать, а любить», — сказала Мульдиярова.

Она добавила, что со временем человек может переосмыслить собственный опыт воспитания детей. То, что раньше мешало ему проявлять чувства, постепенно теряет значение. Однако перемены в поведении не отменяют переживаний ребенка, которому в свое время не хватило родительского тепла.

«Возможно, этот отец не смог построить духовную общность со своим сыном или дочерью, потому что был слишком занят или слишком испуган. А с внуком он уже прошел какой-то путь, что-то понял. Но важно другое: если отец холоден, ребенок все равно ждет тепла. И это ожидание — больно. Взрослый должен уметь признать: „Я не справился тогда“. Это честнее, чем делать вид, что все нормально», — отметила специалист.

Передается ли эмоциональная холодность по наследству

«Гены — это стартовые условия, не приговор. Если отец был холодным, это не значит, что ребенок обречен повторять его путь. Гораздо важнее среда, в которой растет человек, и выбор, который он делает сам. Мы можем размышлять о своем поведении и меняться», — рассказала психолог.

Мульдиярова отметила, что ребенок может перенимать не столько черты характера родителей, сколько привычные способы реагирования на жизненные трудности. При этом последствия эмоционально холодного воспитания могут проявляться по-разному.

«Если отец был холодным, ребенок может вырасти и стать гиперчувствительным к чужой боли — или, наоборот, повторить модель. Это не генетика, это выученное поведение. И его можно изменить. Главное — перестать искать виноватых и начать смотреть на себя», — заключила эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.