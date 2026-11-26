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2 французских истребителя ведут радиоэлектронную разведку недалеко от Крыма

2 французских истребителя НАТО Mirage 2000D зафиксированы в воздушном пространстве над акваторией Черного моря. Предположительно, экипажи выполняют задачи по ведению радиоэлектронной разведки, сообщает Telegram-канал SHOT .

Пара боевых самолетов с позывными MIR2 активировала транспондеры некоторое время назад. После этого истребители выполнили серию маневров по кругу вблизи турецкого побережья.

Затем самолеты переместились в район Румынии. Там они совершили несколько виражей.

С какого именно аэродрома взлетели истребители, на данный момент не установлено. Отмечается, что модификация Mirage 2000D адаптирована для проведения разведывательных миссий за счет подвесных специальных контейнеров ASTAC.

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