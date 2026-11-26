Если ребенок случайно съел немного снега, паниковать не стоит — достаточно понаблюдать за его самочувствием, сообщила РИАМО терапевт Юсуповской больницы Асият Абдуллаева.

«Вероятность того, что здоровый человек или ребенок с хорошим иммунитетом заболеет, полакомившись снегом, крайне мала, но только в том случае, когда речь идет о снеге на даче либо в лесу, где он чист и не тронут благами цивилизации», — рассказала Абдуллаева.

Она отметила, что в городе ситуация значительно отличается. Снег накапливает загрязнения из окружающей среды, в том числе болезнетворные микроорганизмы, которые могут представлять опасность для здоровья.

«Городской снег впитывает в себя большинство отходов окружающей среды, включая ряд бактерий, способных вызвать соответствующие заболевания: кишечную палочку, листерию, сальмонеллу», — объяснила специалист.

Абдуллаева уточнила, что случайное попадание снега в рот не означает, что ребенок обязательно заболеет. Если он съел снег с земли или слизал его с перчатки, врач рекомендует прежде всего следить за его состоянием.

«Конечно, если ребенок съел снег с земли или слизал снег с перчатки, не стоит впадать в панику, наблюдения за его состоянием будет вполне достаточно. Однако при возникновении тревожных симптомов — тошноты, рвоты, расстройства стула, повышенной температуры, болей в животе или выраженной слабости — следует незамедлительно обратиться к врачу», — подчеркнула специалист.

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