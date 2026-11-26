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Снег и гололедица будут днем 26 ноября в Московском регионе

В четверг, 26 ноября, в Москве и области установится облачная погода с небольшим снегом и гололедицей. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В дневные часы температура воздуха в столичном регионе составит от -3 до -1 градуса.

Будет северо-западный ветер. Его скорость составит 6–11 метров в секунду. При этом местами порывы ветра будут усиливаться до 15 метров в секунду.

К ночи столбики термометров опустятся до отметки от -6 до -4 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Локально пройдет небольшой снег. На проезжей части и тротуарах местами сохранится гололедица при северо-западном ветре 6–11 метров в секунду.

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