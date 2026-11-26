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С Блиновской начали взыскивать более 587,6 млн рублей

Приставы приступили к взысканию денег с «королевы марафонов» Елены Блиновской, сообщает РИА Новости .

По данным материалов судебных приставов, 18 ноября главное межрегиональное управление ФССП, которое занимается особо важными исполнительными производствами, возбудило исполнительное производство о взыскании с Блиновской ущерба от преступления на сумму более 587,6 млн рублей.

Сама Блиновская находится в колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

Ранее элитный особняк Блиновской в Подмосковье перешел в собственность государства.

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