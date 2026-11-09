Элитный особняк Блиновской в Подмосковье перешел в собственность государства

Около трех недель назад особняк в поселке Миллениум-парк сменил владельца. Теперь здание площадью 1,7 тыс. кв. м с шестью спальнями, детской, 11 ванными комнатами, бассейном, хамамом, библиотекой и пятиместным гаражом принадлежит государству.

Таким образом, был исполнен приговор в отношении «королевы марафонов», по которому у нее конфисковали не только подмосковный особняк, но и дом в Ялте, автомобили, моторную лодку, мотоцикл, а также имущество в Марий Эл и Адыгее.

В понедельник утром с недвижимости Алексея Блиновского в Ярославской области сняли арест. Речь идет о четырех машиноместах стоимостью 11 млн рублей и других объектах. В частности, это здание площадью 1153 кв. м, а также две хозпостройки. Теперь финансовый управляющий просит отложить процесс, чтобы Росреестр выяснил, кому принадлежит эта недвижимость и каков ее текущий правовой статус.

При этом у блогерши остается и другая недвижимость — несколько объектов общей стоимостью около 250 млн рублей. За них Блиновской начислили почти 300 тысяч рублей налогов за 2025 год.

Сама Блиновская находится в колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Кассационная инстанция подтвердила отказ в отсрочке дальнейшего наказания, так как детей воспитывают отец, бабушка, дедушка и няня.

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