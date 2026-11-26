Больше не ждут помощи от мужа: 40% россиянок готовы сами решать бытовые проблемы

Каждая пятая россиянка предпочитает нанять специалиста, а не ждать, пока супруг или партнер решит бытовой вопрос, 32% признались, что будут регулярно напоминать мужу о проблеме, пока она не решится, сообщили РИАМО в пресс-службе ГК «Грантель».

По данным проведенного опроса, 18% женщин предпочитают нанять специалиста, если партнер обещает помочь с бытовой проблемой более двух недель, но постоянно откладывает этот вопрос. Еще 17% в подобной ситуации пытаются справиться сами, а 5% обращаются за помощью к родственникам или друзьям.

Но не все женщины готовы сразу отказываться от помощи партнера. Около 32% респонденток признались, что будут регулярно напоминать мужчине о проблеме и просить назвать конкретный срок ее решения. Еще 27% готовы подождать, пока партнер выполнит обещание.

«Важно помнить, что не все бытовые проблемы жильцы должны решать самостоятельно или с помощью частного мастера. Например, если проблема связана с протечкой общедомового стояка, канализацией, отоплением или инженерными системами за пределами зоны ответственности собственника, необходимо обращаться в управляющую компанию», — сказал гендиректор управляющей компании ГК Гранель, «Гранель гарант» Александр Христенко.

По его словам, важно не пытаться самостоятельно ремонтировать общедомовые коммуникации или вмешиваться в работу инженерных систем: это может привести к аварии и затронуть соседей.

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