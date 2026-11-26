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Минздрав России утвердил новый стандарт первичной медико-санитарной помощи взрослым при ВИЧ-инфекции — диагностики, лечения и диспансерного наблюдения, сообщает ТАСС .

В частности, расширен перечень препаратов, которые могут назначаться пациенту. В список включены лекарства «Невирапин», «Каботегравир» и «Фостемсавир», а также препараты йода.

При этом препарат «Фосампренавир» исключен.

Кроме того, в список медицинских услуг добавлен прием врача-психиатра-нарколога.

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