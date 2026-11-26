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Ограничения на прием и выпуск самолетов в авиагавани сняли ночью 26 ноября.

Их вводили в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Росавиации предупреждали, что из-за этого возможны корректировки в графике рейсов.

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