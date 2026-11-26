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Школьный автобус столкнулся с автомобилем в Приморье: есть погибший

В Шкотовском округе произошла авария, участниками которой стали школьный автобус и автомобиль. В результате погиб один человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

ДТП случилось утром 26 ноября на участке дороги между поселками Смоляниново и Шкотово. Водитель машины Toyota Vitz выехал на встречную полосу, где врезался в школьный автобус.

В это время в автобусе находились 11 детей, сопровождающий и водитель. При столкновении погиб водитель автомобиля.

По факту произошедшего начата проверка, которая находится на контроле Большекаменской межрайонной прокуратуры.

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