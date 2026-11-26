Школьный автобус столкнулся с автомобилем в Приморье: есть погибший
В Шкотовском округе произошла авария, участниками которой стали школьный автобус и автомобиль. В результате погиб один человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
ДТП случилось утром 26 ноября на участке дороги между поселками Смоляниново и Шкотово. Водитель машины Toyota Vitz выехал на встречную полосу, где врезался в школьный автобус.
В это время в автобусе находились 11 детей, сопровождающий и водитель. При столкновении погиб водитель автомобиля.
По факту произошедшего начата проверка, которая находится на контроле Большекаменской межрайонной прокуратуры.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.